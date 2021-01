Bolsonaro parabeniza Ernesto Araújo por “trabalho realizado” após liberação de vacinas pela Índia

247 - Mesmo após a tragédia diplomática realizada por seu governo, que prejudicou a relação com países hoje produtores de vacinas contra a Covid-19, atrasando a vacinação brasileira, Jair Bolsonaro parabenizou seu chanceler, Ernesto Araújo, pelo “trabalho realizado” com a Índia após o país liberar exportação de doses para o Brasil .

Com uma postagem nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (21), Bolsonaro celebrou a liberação do primeiro lote de vacinas para o Brasil, que devem sair do país asiático nesta sexta-feira (22) e chegar ao aeroporto de Guarulhos no sábado (23). A decisão aconteceu após o Brasil ter ficado de fora da lista dos primeiros compradores .

Depois de estragar a relação com a China, país alvo de deboche durante os dois anos de seu governo, e ter falhado na compra de vacinas com a Índia, o governo brasileiro implora aos dois países para comprar vacina contra a Covid-19, uma vez que perdeu a batalha da comunicação no Brasil.

- NOVA DÉLHI, 21 Jan/Reuters/por Sanjeev Miglani - O governo da Índia liberou as exportações de vacinas contra a Covid-19, e as primeiras remessas serão enviadas nessa sexta-feira para o Brasil e Marrocos, disse o secretário de Relações Exteriores da Índia. pic.twitter.com/LEoVphbwuj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais