Bolsonaro pede a Deus que 'ilumine' parlamentares na escolha das presidências do Congresso para que 'não façam oposição'

“Peço a Deus que iluminem vocês, deputados e senadores, para que escolham uma boa mesa diretora, porque oposição não pode ser feita ao governo, ao seu país", disse Jair Bolsonaro sobre a eleição para as presidências da Câmara e do Senado edit

247 - De olho na disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, Jair Bolsonaro disse “pedir a Deus” para iluminar deputados e senadores no momento de escolher uma nova mesa diretora, o que acontecerá em janeiro do próximo ano. Segundo ele, "oposição não pode ser feita ao governo, ao seu país".

“Peço a Deus que iluminem vocês, deputados e senadores, para que escolham uma boa mesa diretora, porque oposição não pode ser feita ao governo, ao seu país. Oposição é natural, é até uma questão política nossa, mas não em questões que envolvam os interesses nacionais”, disse Bolsonaro nesta quinta-feira (10), durante inauguração da ponte Guaíba, em Porto Alegre (RS), de acordo com o jornal O Globo.

Os parlamentares escolherão os presidentes da Câmara e do Senado, além dos integrantes das mesas diretoras em janeiro do próximo ano. Bolsonaro apoia a condução do deputado do centrão Arthur Lira (PP) para o comando da Câmara. A candidatura de Lira, porém, enfrenta resistência do grupo político alinhado a Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente da Casa.

O conhecimento liberta. Saiba mais