Bolsonaro perde de todos os adversários e só empata com Eduardo Leite

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pesquisa Ipespe (ex-Ibope), divulgada nesta sexta-feira (26), que confirma a liderança absoluta do ex-presidente Lula no primeiro e segundo turno, mostra que se Bolsonaro fosse ao segundo turno no lugar de Lula ele perderia para todos os oponentes, empatando apenas com Eduardo Leite (PSDB).

De acordo com o estudo, em um cenário enfrentando João Doria (PSDB), Bolsonaro tem 35% dos votos frente aos 42% do tucano. Já disputando o segundo turno com Ciro Gomes (PDT), Bolsonaro tem apenas 33% dos votos e o pedetista venceria com 44%.





PUBLICIDADE

O único cenário que Bolsonaro não perde se estivesse disputando a eleição de 2022 no segundo turno é com Eduardo Leite (PSDB). Bolsonaro e o tucano aparecem empatados com 35% dos votos.

A pesquisa foi realizada no período de 22 a 24 de novembro de 2021, e ouviu mil pessoas, por telefone, de todas as regiões do País.

PUBLICIDADE

A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE