Bolsonaro planeja viagem no final do ano para evitar passar faixa presidencial a Lula

247 - Jair Bolsonaro (PL) deverá viajar no final do ano para não passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito para um terceiro mandato à frente da Presidência da República no segundo turno das eleições, realizado no dia 30 de outubro. .A informação é da CNN Brasil.

A faixa deve ser recebida pelo futuro presidente pelo atual vice-presidente, Hamilton Mourão.

Mais cedo, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que Bolsonaro fará um pronunciamento sobre o resultado das urnas na tarde desta terça-feira (1) no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Será a primeira manifestação pública do atual ocupante do Palácio do Planalto desde sua derrota eleitoral no último domingo.

