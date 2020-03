Bolsonaro pode se reunir com Legislativo e STF para discutir crise mundial nesta quarta

Informações divulgadas ao Blog do Valdo Cruz afirmam que reunião está sendo articulada “para discutir a crise econômica mundial e formas para tentar blindar a economia brasileira dos efeitos da turbulência no mercado interno” edit

247 - Interlocutores de Jair Bolsonaro informaram ao Blog do Valdo Cruz (G1) que está sendo organizado uma reunião dele com os presidentes do Senado e da Câmara de Deputados, Davi Alcolumbre (DEM) e Rodrigo Maia (DEM), respectivamente, e também com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, “para discutir a crise econômica mundial e formas para tentar blindar a economia brasileira dos efeitos da turbulência no mercado interno”.

O blog afirma que a data ainda está em negociação, mas poderia acontecer na manhã de quarta-feira, 11, depois do retorno do presidente nesta terça-feira, 10, de sua viagem aos Estados Unidos.

Após a crise do petróleo, que levou a Petrobras a uma queda de 30%, e a situação dramática causada pelo coronavírus no mundo, que levou a Itália a decretar quarentena total no país, Maia e Alcolumbre sinalizaram que o momento é de deixar a tensão política de lado para trabalhar em conjunto para diminuir os efeitos na economia nacional.

Para eles, entretanto, a iniciativa deveria partir do Executivo porque querem o governo no comando da operação para que assuma a agenda que será colocada em discussão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que a melhor resposta para enfrentar a crise é aprovação das reformas, tributária e administrativa.

Acredita-se que em torno destas medidas, haja um certo equilíbrio em Brasília. Porém, as tensões entre o Executivo e os outros poderes têm aumentado diante da convocação por Bolsonaro e os militares de atos, no próximo dia 15, contra o Congresso Nacional.