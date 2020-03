Bolsonaro posta foto com presidente da Fundação Palmares, que acredita não haver racismo no Brasil

247 - Jair Bolsonaro postou em suas redes sociais nesta terça-feira 3 uma foto com o novo presidente da Fundação Cultural Palmares, Sergio Camargo Nascimento, que lhe fez uma visita no Palácio do Planalto. A nomeação foi uma das mais polêmicas do governo Bolsonaro.

Sérgio Camargo se apresenta nas redes sociais como “negro de direita e antivitimista”, diz haver "racismo Nutella" no Brasil, que a escravidão foi benéfica aos descendentes e defende o fim do Dia da Consciência Negra.

Segundo reportagem do Estado de S.Paulo, ele estaria promovendo demissões para formar uma equipe de acordo com seus ideais.

Em dezembro, o juiz da 18ª Vara Federal de Sobral (CE), Emanuel José Matias Guerra, suspendeu a nomeação de Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação, acolhendo ação popular de autoria do advogado Hélio de Sousa Costa, que apontou incompatibilidade entre declarações feitas pelo nomeado em suas redes sociais e os propósitos da Fundação Palmares. Uma decisão do STJ depois atendeu a AGU e liberou a nomeação.