Bolsonaro prepara lançamento de pré-candidatura à reeleição para o dia 26 de março

247 - Jair Bolsonaro (PL) deverá lançar a sua pré-candidatura à reeleição no dia 26 de março, em Brasília, em meio a um ato de filiação de novos correligionários. De acordo com a CNN Brasil, o escritório político ficará em uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, e será comandado pelo presidente do PL e líder do Centrão, Valdemar Costa Neto, e pelo coordenador-geral da campanha, Flávio Bolsonaro.

Ainda de acordo com a reportagem, há expectativa é que até lá de que seja fechado o contrato com a produtora que gravará os vídeos da campanha bolsonarista. “A favorita é a Aldeia Filmes, também localizada no Lago Sul, em Brasília. A produtora fica próxima a casa do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos coordenadores da campanha à reeleição”, ressalta a CNN.

O PL vem seguindo as orientações do comitê de pré-campanha e enviado” boletins diários que há meses são elaborados pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto para a uma rede de militantes bolsonaristas como uma forma de ajudar na divulgação de dados positivos do governo durante a pré-campanha”.

