Bolsonaro promete ao Centrão que recuará de ataques e centrará fogo em Lula, mas logo na sequência volta a atacar STF

247 - Jair Bolsonaro voltou a mostrar a lideranças do Centrão disposição de diminuir o tom de suas falas, evitando, por exemplo, ataques virulentos a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a jornalista, a ideia é que ele passe a centrar sua artilharia apenas em Lula, evitando o acirramento com outras forças da sociedade que poderiam engrossar uma terceira candidatura presidencial.

Para evitar uma candidatura de centro-direita que capturasse parte de seus votos, Bolsonaro terá, na opinião dessas lideranças, que se mostrar mais razoável. A entrada de Ciro Nogueira (PP-PI) na Casa Civil ajudaria nesses planos.

O problema é que a desconfiança em relação à possibilidade de que Bolsonaro adotar um comportamento mais equilibrado é grande. Na própria quinta (29) ele voltou a atacar o Supremo.

