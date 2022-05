Bolsonaro quer debates com perguntas "pré-acertadas"

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) defendeu nesta terça-feira (31) que perguntas aos candidatos à Presidência da República sejam "pré-acertadas" antes da realização dos debates no primeiro turno. A entrevista foi concedida ao programa de rádio do apresentador Carlos Massa, o Ratinho.

"Os dez candidatos vão querer a todo o tempo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder a eles. Um vai fazer pergunta para o outro e vão dar pancada em mim.Eu acho que debate teria de ser com perguntas pré-acertadas antes com os encarregados de fazer o debate até pra não baixar o nível", disse Bolsonaro.

"No segundo turno, eu vou participar (de debates). Se eu for pro segundo turno — devo ir, né? —, eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Principal adversário de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda ir aos debates, mas a equipe dele informou que ele pretende participar dos confrontos em formato pool - transmissão simultânea feita por diferentes emissoras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquisas

Uma projeção feita pelo jornal O Estado de S. Paulo apontou que Bolsonaro lidera apenas em oito estados e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 16.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento telefônico do Instituto FSB, patrocinada pelo Banco BTG Pactual e divulgado nessa segunda-feira (30), apontou Lula com 46% do eleitorado, mais que a soma dos votos de todos os adversários dele, ou seja, seria eleito no primeiro turno.

Os números do Instituto Datafolha, divulgados na última quinta-feira (26), mostraram o petista com 54% dos votos válidos. Também seria eleito em primeiro turno. Nos votos totais, o ex-presidente conseguiu 48% dos votos e Bolsonaro, alcançou 27%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE