Bolsonaro quer se reunir com Alcolumbre, Maia e presidente do STF

247 - Jair Bolsonaro quer realizar uma reunião com os representantes do Legislativo e Judiciário ainda na tarde desta quinta-feira (28). Para o governo federal, o acirramento na relação entre os três poderes chegou ao seu ponto máximo desde a posse de Bolsonaro. Com informações de Caio Junqueira, da CNN.

A reunião deve ocorrer com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente em exercício do STF, Luiz Fux, além de Jair Bolsonaro.

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, está afastado por questões médicas.

