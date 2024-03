Bolsonaro quer usar saída de Tarcísio do Republicanos para influenciar sucessão de Lira na Câmara

Estratégia é conduzir a saída do governador do Republicanos da melhor forma possível para influenciar na articulação de apoios a Marcos Pereira para a presidência da Câmara edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A pressão feita por Jair Bolsonaro (PL) para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deixe o Republicanos e migre para o PL tem como pano de fundo a disputa pela sucessão da presidência da Câmara em 2025, utilizando a possível saída de Tarcísio do partido de Marcos Pereira, presidente do Republicanos e candidato à sucessão do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“Bolsonaro quer usar a eventual saída de Tarcísio do partido de Marcos Pereira - presidente do Republicanos e candidato à sucessão de Lira - para influenciar na articulação de apoios a Pereira, como o do PL”, diz a jornalista Andréia Sadi em sua coluna no G1.

continua após o anúncio

A intensificação da pressão sobre Tarcísio ocorre após o ato do dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, convocado por Bolsonaro para se defender das investigações da Polícia Federal que tem ele como alvo, como a que apura um suposto plano golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT). “A avaliação é de que o governador virou o seu 'número 1' após a participação no ato da avenida Paulista e com discurso de que 'não era ninguém antes de Bolsonaro'".

O desgaste entre Bolsonaro e Marcos Pereira tornou-se evidente quando o presidente do Republicanos fez críticas ao ex-presidente, sugerindo que deveria ter permanecido no Brasil para fazer oposição após a derrota em 2022. Além disso, a aproximação de Pereira com Lula em 2023 contribuiu para o distanciamento entre eles.

continua após o anúncio

O movimento mais significativo de Bolsonaro nesse contexto é a tentativa de retirar Tarcísio do partido de Pereira. Nesta linha, o ex-mandatário quer usar a saída de Tarcísio para marcar posição e influenciar o Legislativo. Nos bastidores, Tarcísio reconhece que esse movimento terá de ser feito em algum momento, mas mediante um acordo com o Republicanos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: