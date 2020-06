Bolsonaro reconhece que imagem do Brasil no exterior não está “muito boa”

Entretanto, Jair Bolsonaro afirmou que a imagem 'não muito boa' do País no exterior em relação ao meio ambiente é causada por “desinformação” edit

247 - Jair Bolsonaro reconheceu nesta segunda-feira (22), em entrevista ao canal Agro+, da Band TV, que a imagem do Brasil no exterior não está "muito boa" em relação à situação do meio ambiente. Entretanto, Bolsonaro alegou que a causa disto é a "desinformação".

O chefe do Executivo ainda falou que o Brasil é o país que “mais preserva” suas florestas. Dados do governo federal provam, porém, que o ritmo de extração de madeira na região amazônica segue em ritmo forte. O volume do desmatamento acumulado de agosto de 2019 a março de 2020 foi o dobro do verificado no mesmo intervalo anterior.

Bolsonaro reclamou que há países que criticam a política ambiental brasileira mas não têm “um palmo de mata ciliar”. “Em muitas das viagens precedidas da (ministra da Agricultura) Tereza Cristina fazíamos excelentes acordos em tudo aquilo que o campo produz. O mundo passou a acreditar no Brasil, nós aos poucos recuperamos nossa confiança”, falou Bolsonaro.

