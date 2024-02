"Bolsonaro reconheceu que cometeu crime e fez prova contra si", diz Rogério Correia

Apoie o 247

247 - O líder do governo na Câmara, deputado federal Rogério Correia (PT-MG), fez duras críticas ao ato bolsonarista realizado neste domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo. O parlamentar também alertou para as possíveis consequências legais das falas de Jair Bolsonaro, que admitiu ter conhecimento sobre a minuta de golpe do 8 de janeiro.

"Bolsonaro admitiu a existência da minuta do golpe e disse que o conteúdo do documento é absolutamente legal, o que é mentira, pois fala até em prender ministro do STF e anular resultado eleitoral. E ainda pediu anistia, ou seja, reconhece que cometeu crime", afirmou Correia em seu perfil no X, antigo Twitter.

Para Correia, as declarações de Bolsonaro durante o evento constituem uma confissão pública de crimes, o que pode complicar ainda mais a sua situação perante a Justiça. “Sempre soube que o energúmeno tem língua solta, mas fazer tanta prova contra si é muita burrice”, completou.

