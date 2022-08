Bolsonaro recua de levar tanques para Copacabana e ato do 7 de setembro será realizado no centro do Rio

Recuo aconteceu após Bolsonaro ser alertado para a “perigosa mistura de um desfile militar com um ato de viés político partidário eleitoral, a dois meses do pleito presidencial" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) recuou da ideia de promover uma parada militar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 7 de Setembro, em que havia prometido levar até tanques de guerra para desfilar pelas ruas do bairro da capital fluminense. Com o recuo, o desfile do feriado da Independência será realizado no local em que acontece tradicionalmente: a Avenida Presidente Vargas.

De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, a cúpula das Forças Armadas e o núcleo político da campanha de reeleição vinham alertando Bolsonaro para desistir da ideia alegando a existência de riscos para a segurança, além de avaliarem como “perigosa a mistura de um desfile militar com um ato de viés político partidário eleitoral, a dois meses do pleito presidencial”.

“Em lugar do desfile militar, Bolsonaro aceitou promover um ato político "patriótico", ao estilo das manifestações bolsonaristas, com gente vestida de verde e amarelo nas ruas e ataques ao STF e às urnas eletrônicas”, destaca a reportagem.

