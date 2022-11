Bolsonaro reúne ministros do STF e não vai contestar resultado da eleição, diz ministro Fábio Faria

"Ele está recebendo os ministros do Supremo lá e não vai ter nenhuma contestação de eleição lá, não vai ter nenhuma contestação de eleição", disse o ministro edit

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúne nesta terça-feira com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e não vai contestar o resultado das eleições presidenciais, disse à Reuters o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

"Ele está recebendo os ministros do Supremo lá e não vai ter nenhuma contestação de eleição lá, não vai ter nenhuma contestação de eleição", disse o ministro.

Faria afirmou ainda que as conversas devem seguir durante o dia e que o presidente deverá fazer um pronunciamento no final desta terça-feira. Havia inicialmente a expectativa de que o presidente fizesse uma declaração na segunda, mas a fala foi adiada.

Bolsonaro segue publicamente em silêncio desde o domingo à noite quando a eleição presidencial foi definida com a vitória do candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Procurada, a assessoria de imprensa do STF não confirmou de imediato o encontro de Bolsonaro com ministros da corte, nem quem iria participar da reunião.

