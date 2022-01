Bolsonaro sai em defesa de Flávia Arruda

Apoie o 247

Metrópoles - Em meio à pressão de deputados pela demissão de sua auxiliar, Jair Bolsonaro saiu, nesta quarta-feira (5), em defesa da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Ele aproveitou coletiva após receber alta hospitalar em São Paulo para dizer que ela não deixará o cargo.

“Indicação da Flávia Arruda foi minha. Porque eu indiquei, não por ela ser mulher, nem nada, mas pela competência dela. Ninguém ligou para mim. Ninguém pede a cabeça de ministro como pede no passado”, disse Bolsonaro na coletiva.

“Onde a Flavia Arruda está errando? desconheço. Se estiver ruim, eu chamo e converso com ela, ela jamais será demitida pela imprensa”, completou o presidente da República.

Nos últimos dias, parlamentares passaram a cobrar a demissão de Flávia Arruda do ministério. Em especial, o deputado Hugo Motta (PB). Ex-líder do Republicanos na Câmara, ele chegou a fazer a cobrança publicamente.

A coluna apurou que Bolsonaro já havia conversado com a ministra sobre o assunto enquanto ainda estava de férias no litoral de Santa Catarina. Na ocasião, o presidente teria garantido a ela a permanência no cargo.

A estratégia de Flávia Arruda

A defesa de Bolsonaro vem em meio à estratégia de silêncio de Flávia Arruda. Como mostrou a coluna mais cedo, a ministra definiu com seus auxiliares que não vai responder publicamente os deputados.

A avaliação no entorno da ministra é de que não vale a pena ela “esticar a corda”, pois a pressão pela demissão estaria vindo de um único líder que não teria tido uma demanda política “individual” atendida pelo governo.

