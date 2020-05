Bolsonaro se nega a entregar exames de Covid à Câmara dos Deputados

Segundo o ministro chefe da secretário-geral do governo Bolsonaro, Jorge Oliveira, os documentos são da esfera íntima do presidente e que não cabe enviá-los a “terceiros” edit

Revista Fórum - O ministro chefe da secretário-geral do governo Bolsonaro, Jorge Oliveira, enviou uma nota à Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (18) negando a solicitação do deputado federal Rogério Correia (PT-MG) sobre a disponibilização dos exames do presidente.

Segundo Oliveira, os documentos são da esfera íntima do presidente e que não cabe enviá-los a “terceiros”. Além disso, ele alega que os exames já estão disponíveis em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido de entrega dos exames foi feito pela Mesa da Câmara após solicitação de Correia, no dia 17 de abril. A resposta veio no limite do prazo de 30 dias.

Estamos recorrendo, inclusive à PGR, solicitando investigação da origem e veracidade dos exames apresentados por Bolsonaro ao STF. Eu não confio na palavra dele nem da sua família. Aliás, vale a máxima: quem mente, teme. https://t.co/sgJb317dk9 — rogeriocorreia_ (@RogerioCorreia_) May 18, 2020

