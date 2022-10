Bolsonaro se recusa a dizer se Guedes permanece à frente da economia em eventual 2º mandato

Bolsonaro cancelou a entrevista que acontecia no Palácio da Alvorada após os repórteres insistirem no assunto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) evitou responder diretamente se o ministro da Economia, Paulo Guedes, continuará ditando os rumos da política econômica em um eventual segundo mandato. Questionado sobre o assunto nesta quarta-feira (5), Bolsonaro elogiou o ministro: “presente de Deus”. Com Guedes à frente da pasta, o Brasil registrou uma das maiores taxas de inflação das últimas décadas e o desemprego alcançou níveis recordes.

"Olha, o Paulo Guedes é um exemplo de gestão no momento mais difícil da história do Brasil”, disse Bolsonaro, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Após os repórteres insistirem na pergunta sobre a permanência de Paulo Guedes em um eventual segundo mandato, Bolsonaro cancelou a entrevista que acontecia no palácio da Alvorada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.