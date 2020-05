Bolsonaro se reúne com Alcolumbre e Caiado no Planalto

Presidente do Senado e o governador de Goiás reforçaram a Bolsonaro a importância de fazer acenos de pacificação ao Congresso e ao STF, sugerindo um encontro entre Bolsonaro e Rodrigo Maia edit

247 - Jair Bolsonaro recebeu na tarde desta segunda-feira, 4, no

Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Segundo o site O Antagonista, o convite teria partido do próprio Bolsonaro. Alcolumbre e Caiado reforçaram a importância de fazer acenos de pacificação ao Congresso e ao STF, sugerindo um encontro entre Bolsonaro e Rodrigo Maia.

