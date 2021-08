Bolsonaro sobre impeachment de ministros do STF: “não vou cooptar senadores”

Portal Metrópoles - Jair Bolsonaro (sem partido) reafirmou, nesta terça-feira (17), que vai apresentar ao Senado Federal pedidos de impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como havia adiantado no fim de semana. Desta vez, porém, ele declarou que não pretende interferir na decisão dos senadores, responsáveis por analisar os requerimentos.

“Quando perguntam: ‘O que você vai fazer?’. Esta semana tem novidades, dentro das quatro linhas da Constituição. Temos novidades pela frente. Eu vou entrar com pedido de impedimento dos ministros no Senado, colocar lá. O que o Senado vai fazer? Está com o Senado agora, é independência. Eu não vou tentar cooptar senadores de uma forma ou de outra, oferecendo alguma coisa para eles, etc. etc. etc. para eles votarem o impeachment deles ”, disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Capital Notícia, de Cuiabá (MT).

Bolsonaro pedirá ao Senado Federal abertura de processo contra dois membros do STF: Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

O anúncio veio um dia após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão do ex-deputado e dirigente nacional do PTB, Roberto Jefferson, por suposta participação em uma organização criminosa digital montada para atacar a democracia.

