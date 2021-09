Bolsonaro soma mais pedidos de impeachment do que Lula, Dilma e Temer juntos

O 137º foi apresentado nesta quarta por Alexandre Frota, em cima das declarações de Bolsonaro no 7 de setembro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Alvo de mais um pedido de impeachment nesta quarta-feira (8), Jair Bolsonaro somou mais solicitações do tipo do que seus três antecessores, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer.

Juntos, os três têm 136: Lula foi alvo de 37; Dilma, de 68 e; Temer, 31.

Bolsonaro agora tem 137, dos quais 71 foram protocolados após Arthur Lira assumir o comando da Câmara.

PUBLICIDADE

O 137º foi apresentado nesta quarta por Alexandre Frota, em cima das declarações de Bolsonaro no 7 de setembro.

PUBLICIDADE