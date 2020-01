Bolsonaro: “tenho minhas suspeitas de quem matou ​Marielle”

Em um contexto em que reclamava da suposta perseguição do governador do Rio, Wilson Witzel, e contestava o envolvimento de seu nome no caso, Jair Bolsonaro disparou, em live no Facebook: “Tenho minhas suspeitas de quem matou ​Marielle, suspeitas apenas, né?” edit

Jair Bolsonaro disse neste sábado 4 ter suas desconfianças sobre quem seria o assassino da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), morta em março de 2018. A declaração foi feita durante live em seu Facebook, em um contexto em que reclamava da suposta perseguição do governador do Rio, Wilson Witzel.

“Tenho minhas suspeitas de quem matou ​Marielle, suspeitas apenas, né?”, disparou, sem dizer nenhum nome.

Ele acusou novamente Witzel de influenciar na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro para prejudicá-lo, pois o político do Rio quer ser presidente, então precisaria atingi-lo. “Qual interesse eu teria contra Marielle? Interesse zero, vocês nunca me viram conversando com ela, trocando uma mensagem com ela”, defendeu-se.

Ele falou também sobre a divulgação, pela TV Globo, do depoimento do porteiro do condomínio Vivenda da Barra, onde Bolsonaro tem duas residências, no qual revela ter interfonado para a casa do então deputado federal para obter liberação da entrada de um dos envolvidos no crime.

“No meu entender, ele assinou sem ler, foi pressionado ou subornado. A TV Globo pôs no ar”, disse Bolsonaro, se referindo ao porteiro. "Ele não falou por livre e espontânea vontade dele", completou.