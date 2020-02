Bolsonaro tenta pautar jornalistas: pergunta fora da rotina, acabou a entrevista

247 - Jair Bolsonaro continua com seus ataques a jornalistas e, nesta quinta-feira (5), chegou ao Palácio da Alvorada pautando os repórteres. “Qualquer pergunta fora da rotina, acabou a entrevista”, disse. “Hoje o objetivo aqui é que convidei os ministros, presidentes de tribunais, é início de ano. Bater um papo aí e dizer pra eles que temos o privilégio de juntos dar um norte para o Brasil. É por ai a pauta de um breve almoço que vai durar uma hora e meia para nós ai”, acrescentou.

O ocupante do Planalto atacou o repórter do jornal Folha de S.Paulo que fez a pergunta sobre o inquérito conduzido pela Polícia Federal sobre as investigações sobre as denúncias de corrupção contra o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten.

“Olha lá, o que eu posso te falar: não foi a PF que abriu. Foi o MP que pediu que fosse investigado. Então é completamente diferente do que você está falando. Dá pra dar a entender que ele é um criminoso. Não é criminoso. Eu não vi nada que atente contra ele…”, disse Bolsonaro, que interrompeu a resposta para iniciar os ataques.

“Você deve ser da Folha de S.Paulo, não é? Muda o disco. Tá ai há um mês batendo no Wajngarten. Muda o disco. O Wajngarten continua mais firme do que nunca”, acrescentou.

Uma reportagem da Folha denunciou que o chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Fabio Wajngarten, é sócio de uma empresa e, por meio dela, recebeu dinheiro de emissoras e de agências de publicidade contratadas pelo governo de Jair Bolsonaro. De acordo com matéria, a empresa dele "tem contratos com ao menos cinco empresas que recebem do governo, entre elas a Band e a Record".