Bolsonaro veta dispensa de atestado de empregado doente por 7 dias

Jair Bolsonaro vetou hoje (23) a dispensa de o empregado doente ter de apresentar atestado médico por sete dias a partir da necessidade de quarentena. Medida buscava evitar que as pessoas doentes tivessem de sair de casa para entregar o atestado ao empregador edit

247 - Jair Bolsonaro vetou hoje (23) a dispensa de o empregado doente ter de apresentar atestado médico por sete dias a partir da necessidade de quarentena. A reportagem é do portal UOL.

Aprovada pelo Senado em 31 de março deste ano, a medida buscava evitar que as pessoas doentes tivessem de sair de casa para entregar o atestado ao empregador enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus.

Segundo o projeto, acrescenta a reportagem, um trabalhador com covid-19, doença causada pelo coronavírus, por exemplo, deve comunicar o empregador assim que diagnosticado com o vírus e imposto à quarentena para evitar contaminar outras pessoas. No entanto, não precisa apresentar o atestado médico durante sete dias.

Bolsonaro justificou o veto ao projeto "por contrariedade ao interesse público".

