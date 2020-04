Bolsonaro volta a ameaçar: "caos social matará mais que o coronavírus"

Em conversa com o amigo e ex-deputado Alberto Fraga, na tarde deste domingo, Jair Bolsonaro lançou mão de uma previsão apocalíptica que desenha um cenário de grave confronto: "O caos social que vai vir vai matar muito mais do que o corona". A decorrência dessa previsão é sabida: intervenção militar edit

247 - Depois de ameaçar seus ministros e especialmente Henrique Mandetta publicamente, manifestando claramente sua inveja em relação à popularidade do ministro da Saúde (aqui), Jair Bolsonaro ameaçou todo o país com o caos: "O caos social que vai vir vai matar muito mais do que o corona".

Quem serviu de porta-voz para esta ameaça foi o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), velho amigo de Bolsonaro que já foi várias vezes cotado para ser ministro e esteve com o presidente neste domingo (5). "Claro que ele está preocupado demais com a situação do país, dizendo que a economia já foi para o beleléu. O caos social que vai vir vai matar muito mais do que o corona", previu o presidente, segundo o relato do amigo deputado. O relato da conversa foi feito por Ricardo Kostscho.

A decorrência deste raciocínio é óbvia. Diante do "caos social", os militares seriam convocados para "restabelecer a ordem".

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso