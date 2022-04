Bolsonaro volta a atacar ministros do STF em conversa com apoiadores

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em conversa com apoiadores divulgada nas redes sociais.

Sem citar nominalmente, Bolsonaro envolveu os ministros Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso em suas declarações.

"Vocês viram ontem eu sendo acusado de ter matado gente na pandemia por um ministro?", perguntou o presidente, referindo-se a Lewandowski.

"Outro falando, 'eu sou a democracia, eu sou a verdade', faltou falar só a luz, a fé e a esperança", acrescentou Bolsonaro, referindo-se a Barroso.

Para o presidente, Barroso se referiu a ele como o inimigo que será vencido.

"Esse que falou 'eu sou a verdade'... foi advogado do Batisti", lembrou Bolsonaro, referindo-se ao militante italiano Cesare Battisti.

Em uma conferência no domingo, Lewandowski disse que a atitude negacionista do governo foi responsável pelo aumento do número de mortes por Covid-19 e destacou que o Supremo teve papel de tomar medidas eficazes para combater o vírus.

No mesmo evento, Barroso, que não fez menção expressa ao presidente, disse que é "preciso não supervalorizar o inimigo", que é preciso enfrentá-lo e ainda citou ataques à Justiça Eleitoral feitos por Bolsonaro.

Procurada, a assessoria de imprensa dos ministros não respondeu de imediato se eles vão comentar as declarações do presidente.

Nos últimos meses, o presidente voltou a fazer ataques contra ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, além de questionar a integridade do sistema eletrônico de votação.

