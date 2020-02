Bolsonaro volta a atacar nordestinos ao referir-se ao presidente da Embratur como "cabeça grande"

Durante live nas redes sociais, em meio a gargalhadas, Bolsonaro disse que Gilson Machado Neto não caberia na tela por conta do tamanho da cabeça, e em seguida disse ser "brincadeira" edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar nordestinos na noite desta quinta-feira 6 ao ironizar o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, referindo-se a ele, em meio a gargalhadas, como 'cabeça grande'.

"O Gilson Machado, da Embratur, está ao meu lado, aqui, mas... a tela está pequena, né? E ele, como é de Pernambuco... Tem a cabeça grande, Gilson?" Risos. Não iria caber na tela, aqui", disse Bolsonaro durante live nas redes sociais.

"Não vêm querer me sacanear comigo por causa disso. É brincadeira nossa. Brincar com nordestino, com goiano, que faz dupla sertaneja para tudo, gaúcho macho, baiano, cearense. É brincadeira nossa, aqui", completou.