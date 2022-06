Bolsonaro volta a atacar o Judiciário e diz que ministros do STF "não são deuses"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesse sábado (11) que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) têm de respeitar a Constituição porque "não são deuses". A afirmação ocorreu após ele ser questionado se não seria uma afronta ao STF participar de motociata em que estava o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido e investigado por suposta organização criminosa que produziria "fake news" contra ministros do Supremo . O bolsonarista teve prisão decretada em outubro do ano passado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

"Se ele estiver presente eu falo com ele, é um cidadão, eu falo com ele sem problema nenhum. É um cidadão brasileiro. Se expressou, se foi bem ou mal, a sua pena jamais poderia ser ameaça de prisão", afirmou Bolsonaro. O relato dele foi publicado pela CNN Brasil.

"O Supremo tem que entender que eles não são deuses. Todos nós somos autoridades e subordinados à nossa constituição. Então tem alguns [ministros] no Supremo, não são todos, [que] têm que tirar da cabeça que não são os ‘todos poderosos’. Têm erros, têm falhas e têm que se curvar à Constituição. E acima de nós estão os cidadãos. Minha vida não é fácil, não estou reclamando, e faço todo o possível para atender a população brasileira", acrescentou.

