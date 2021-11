Bolsonaro volta a culpar governadores e prefeitos pela crise financeira no país

"É impressionante, o cara broxa em casa e eu sou o culpado”, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores no cercadinho. Jair Bolsonaro disse ainda que não tem culpa pelo desemprego edit

247 - Na saída do Palácio da Alvorada, nesta quinta-feira (11), Bolsonaro falou para apoiadores que não era o culpado pela alta inflação no país e voltou a transferir a culpa para governadores e prefeitos por terem adotado medidas restritivas durante a pandemia.

“Como é que está a inflação? Já sabem quem é o culpado? Quem não fechou nenhum botequim sou eu. […] É impressionante: o cara broxa em casa e eu sou o culpado.”

O mandatário ainda tentou se eximir da culpa pelo desemprego e disse que é tudo uma questão de metodologia, de acordo com informações de O Antagonista.

“O problema do desemprego chama-se metodologia. Quem está vivendo na informalidade, está há 10 anos vendendo algo na rua, é tido como empregado e quando foi fechado tudo esse pessoal foi procurar emprego, mas não tinha. Aí entrou tudo na lista dos desempregados. Daí vem a imprensa, a esquerda, afirmar que eu aumentei o desemprego no Brasil.”

No último dia 03, dados atualizados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontaram que o número de vagas de trabalho com carteira assinada criado ao longo de 2020 foi 46,82% inferior ao anunciado em janeiro passado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes . A atualização baixou o saldo de empregos formais de 142.690 para 75.883 em todo o ano passado.

