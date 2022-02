Boulos: Lula é favorito, mas o jogo não está ganho

Jair Bolsonaro "pode crescer onde hoje as pesquisas menos indicam: o eleitorado popular, as periferias do Brasil", alerta Guilherme Boulos edit

247 - Pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Psol, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, postou, nesta sexta-feira (18), uma série de tuítes em que afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é claramente o favorito para ganhar a eleição presidencial, mas que o jogo não está ganho. "Lula é favorito, mas a eleição não está ganha", escreveu.

O Psol tem resistido a abrir mão da candidatura em São Paulo, com Boulos, em nome de firmar uma aliança com o PT já no primeiro turno. O partido é crítico à provável presença de Geraldo Alckmin na chapa de Lula, apesar de afirmar que apoiará o ex-presidente independentemente da escolha. Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira aponta Fernando Haddad, do PT, à frente em São Paulo em um cenário sem Alckmin.

Na avaliação de Boulos, Jair Bolsonaro, "apesar da aparência de cachorro morto, pode crescer onde hoje as pesquisas menos indicam: o eleitorado popular, as periferias do Brasil".

"Enquanto a grande mídia e a maioria das forças partidárias focam suas atenções em federações, coligações, montagem dos palanques, etc. – pode estar em curso, silenciosamente, uma recuperação relativa de Bolsonaro nas periferias urbanas e interiores do país", escreveu ainda.

"Não há dúvidas de que Lula é hoje o favorito para as eleições de outubro. Mas a vitória precisará ser conquistada a partir de ampla mobilização e diálogo nas periferias", afirmou. "Mais do que nunca, essa campanha exigirá engajamento, muito além de jogadas espertas de marqueteiros profissionais. Será uma batalha de becos e vielas, que envolve os meios de comunicação e as redes sociais, mas também sola de sapato e militância".

Intenções de votos

Pesquisa PoderData, divulgada na quarta-feira (16), apontou Lula com 40% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, com 31%. A soma dos votos dos adversários do petista chegou a 51%.

De acordo com o levantamento, Lula vence todos os oponentes no segundo turno, com diferenças que oscilam de 15 pontos percentuais (em relação a Jair Bolsonaro) até 28 pontos em relação ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Mas insisto aqui num ponto que tenho martelado em todas as conversas políticas: o jogo não está ganho. A disputa será mesmo, ao que tudo indica, contra Bolsonaro.

Nenhum nome da chamada terceira via – a começar pelo patético Sergio Moro – demonstra condições de crescimento.

