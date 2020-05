Braga nega que governo Bolsonaro flerte com um golpe: "isso é teoria da conspiração"

247 - O ministro da Casa Civil, general Braga Netto, negou nesta sexta-feira (22), durante audiência virtual com senadores e deputados, a possibilidade do governo Jair Bolsonaro promover um golpe militar. “O governo é democrático, é um governo de centro-direita. Isso é teoria conspiratória que não existe. Não tem nada de golpe de Estado”, disse.

Declaração de Braga Netto foi feita um dia após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmar que os militares não irão apoiar tentativas de golpe, de intervenção militar ou a implantação de uma ditadura no Brasil.

Segundo reportagem do jornal O Globo, na reunião, Braga Netto foi questionado sobre o posicionamento de Bolsonaro em defesa do uso da cloroquina no tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, apesar da inexistência de evidência cientificas de sua eficácia. Segundo ele, quem não quiser usar o medicamento poderá assinar um termo de recusa do uso da droga.

