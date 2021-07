Braga Netto jogou a pá de cal no voto impresso

Até uma parte de militares, uma das principais bases de sustentação do governo, é contra a suposta "necessidade" de revisão do sistema eleitoral do País especialmente após a má repercussão das ameaças feitas pelo ministro Braga Netto às eleições de 2022 edit

247 - As pressões feitas por Jair Bolsonaro e pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para a implementação do voto impresso nas eleições de 2022 enterraram o debate sobre a mudança no sistema de votação. A avaliação é de um general da reserva. A análise dele significa que até uma parte de militares, um dos principais pilares de sustentação do governo, é contra a suposta "necessidade" de revisão do sistema eleitoral do País. A informação foi publicada pela Coluna do Estadão.

O governo foi alvo de críticas tanto de opositores como nas redes sociais após a informação de que o ministro Braga Netto ameaçou a eleição de 2022. O general teria mandado um recado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), por meio de um interlocutor, dizendo que, sem o voto impresso, não haverá o pleito no próximo ano.

Em nota oficial, Netto negou que tenha enviado um recado a Lira, mas reafirmou apoio como ministro da Defesa ao voto impresso.

