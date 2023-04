Brasil assina sete memorandos de cooperação entre China e estados brasileiros

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma lista de sete atos assinados entre os governos estaduais brasileiros e a China durante a visita do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao país.

Os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Pará firmaram parcerias que vão da saúde, pesquisa e ciência à área de transporte ferroviário e energias renováveis.

Um dos memorandos estabelece entre o governo da Ceará e a State Power Investment Corporation (SPIC) parceria para desenvolver, de forma conjunta, projetos e estudos sobre energias renováveis, incluindo eólica onshore e offshare, solar, hidrogênio azul e verde, e combustíveis relacionados dentro do Complexo Industrial e Portuário de Pecém.

Já na área de pesquisa científica, A Fiocruz e o Centro de Excelência CAS-TWAS para Doenças Infecciosas Emergentes (CEEID, na sigla em inglês), por meio do Instituto de Microbiologia da Academia Chinesa de Ciências (CAS), assinaram neste 13 de abril (noite do dia 12 no Brasil), em Pequim, um Memorando de Entendimento para a criação do Centro Sino-Brasileiro de Pesquisa e Prevenção de Doenças Infecciosas (IDRPC).

O centro, que terá uma sede em Pequim e outra no Campus Manguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro, atuará para fortalecer a cooperação na área de ciência e tecnologia relacionada à saúde, com foco na prevenção e controle de pandemias e epidemias, tais como, Covid-19, influenza, chikungunya, zika, dengue, febre amarela, oropouche e outras doenças infecciosas, como a tuberculose. Além disso, buscará desenvolver bens públicos de saúde global, como testes de diagnósticos rápidos, terapias, vacinas e fármacos.

Já no Rio Grande do Norte, o memorando entre o governo local e a a Associação Sino-Brasileira de Mineração (ASBM) visa a possibilitar investimentos no setor mineral no estado, incluído a instalação de um laboratório de gemas para certificação da qualidade e procedência dos minerais preciosos visando a exportação.

Confira a lista completa:

Memorando de entendimento entre o Governo do Estado do Ceará e a State Power Investment Corporation (SPIC) para estudar projetos de energias renováveis eólica onshore e offshore, solar, e hidrogênio azul e verde no Ceará

Descrição: estabelece parceria para desenvolver, de forma conjunta, projetos e estudos sobre energias renováveis, incluindo eólica onshore e offshare, solar, hidrogênio azul e verde, e combustíveis relacionados dentro do Complexo Industrial e Portuário de Pecém. Há interesse de promover o desenvolvimento da cadeia produtiva local e fomentar investimentos em novas energias no Ceará.

Memorando de entendimento entre o Governo do Estado do Ceará e o Mingyang Smart Energy Group para o investimento e implantação do centro de tecnologia e reparo de aerogeradores no Ceará

Descrição: objetiva promover investimentos e implantar projetos de energias renováveis, incluindo hidrogênio, amônia, metanol e etanol verdes, projeto piloto de energia eólica offshore e Centro de Tecnologia e Reparo de Turbinas Eólicas no Ceará. O investimento estimado para o projeto é de R$ 1 bilhão.

Acordo de Cooperação Estratégica entre o Governo do Estado do Ceará e a Gansu Science & Technology Investment Group Co., Ltd.

Descrição: promover a transferência de tecnologia, fortalecer a cooperação e o intercâmbio na área industrial, dando prioridade à cooperação aprofundada em novas energias e novos materiais energéticos, à biomassa, conservação da energia e proteção ambiental, agricultura e pecuária modernas, entre outas áreas.

Memorando de Entendimento entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Associação Sino-Brasileira de Mineração (ASBM)

Descrição: visa a possibilitar investimentos no setor mineral no estado, incluído a instalação de um laboratório de gemas para certificação da qualidade e procedência dos minerais preciosos visando a exportação.

Memorando de Entendimento para Cooperação Internacional entre a Fundação Osvaldo Cruz e o Centro de Excelência CAS-TWAS para Doenças Infecciosas Emergentes da Academia Chinesa de Ciências

Descrição: estabelece, reciprocamente, laboratório da Fiocruz na Academia Chinesa de Ciências e laboratório da Academia de Ciências na Fiocruz. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento conjunto de vacinas, diagnósticos e tratamentos, entre outros, com foco especial em doenças infecciosas, como Covid, Zika e Oropuche.

Memorando de Entendimento para Cooperação Internacional entre a Fundação Osvaldo Cruz e a Academia Chinesa de Ciências

Descrição: fortalece a cooperação entre as duas instituições no campo da ciência e da tecnologia relacionadas à saúde, por meio de cooperação na área desenvolvimento institucional; elaboração e implementação conjunta de projetos de pesquisa em saúde, de relevância para as partes; visitas de cientistas e especialistas em saúde; intercâmbio de informação e documentação técnica no campo da saúde; organização conjunta de seminários ou conferências científicas; publicações conjuntas de artigos e trabalhos científicos.

Memorando de Entendimento entre as empresas Vale e a CCCC South America Regional Company

Descrição: promover cooperação na área de transporte ferroviário entre as duas empresas no Pará.

