Brasil deve ser protagonista e não pária do clima global, dizem Lula e Gleisi

247 – Em artigo publicado nesta quinta-feira, na Folha de S. Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, defendem que o Brasil seja protagonista na luta contra o aquecimento global. Segundo a dupla, "a iniciativa do presidente Joe Biden de reunir a Cúpula de Líderes sobre o Clima (...) encerra um período de negacionismo e (...) é um gesto que nos fazem retomar a esperança no diálogo, na razão e no futuro da humanidade."

Lula e Gleisi lembram que o Brasil já ocupou papel de vanguarda no passado, quando foi governado por progressistas. "O Brasil foi até recentemente um dos portadores dessa esperança. Está viva na memória a Conferência de Copenhague, em 2009, onde apresentamos metas voluntárias, ambiciosas e factíveis de redução da emissão de gases. Estão registrados os avanços que realizamos na preservação da Amazônia, no combate ao desmatamento e às queimadas e na geração de energia limpa, quando o governo brasileiro estava realmente comprometido com o ambiente", lembram, apontando um cenário completamente diferente do atual, em que o Brasil, sob o bolsonarismo, destrói e dilapida o meio ambiente.

"O Brasil há de voltar ao convívio das nações como um parceiro atuante na questão ambiental e climática, porque esta é a nossa vocação e porque já mostramos do que somos capazes", lembram Lula e Gleisi. "É de maneira soberana, portanto, que o Brasil poderá e deverá voltar a participar deste esforço comum. Sem transigir com sua responsabilidade nem com o potencial humano, natural, tecnológico e econômico para enfrentar a crise. Dando o exemplo. Como protagonista e não como pária."

