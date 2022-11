‘Brasil precisa de reforma no sistema penal, no sentido de um desencarceramento’, defende Lewandowski

O ministro do STF destacou as ‘condições desumanas’ nos presídios e a avalanche de prisões provisórias edit

CartaCapital - O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski defendeu, neste sábado 26, a necessidade de “restaurar a segurança pública” no Brasil, um processo a envolver o combate ao crime organizado e às milícias e uma reforma do sistema penal, “no sentido de um desencarceramento."

“Temos hoje, no Brasil, cerca de 800 mil presos, vivendo em condições desumanas”, afirmou o magistrado. “40% são presos provisórios, que não ficam frente a frente com um juiz por meses ou anos, e é preciso que isso seja modificado.”

