Brasil tem uma tarefa e uma dívida com o continente africano, diz Lula

247 - Durante a participação da abertura do Brazil Africa Forum 2021, o ex-presidente Lula (PT) lembrou do papel que a África teve na diplomacia nacional quando o PT estava no governo do Brasil e desejou que o continente se tornasse sinônimo de prosperidade e qualidade de vida.

“Tínhamos uma decisão política de nos aproximar do continente africano. Espero que a gente possa fazer muito mais, fico imaginando quantas vezes a gente poderia ajudar a África a se desenvolver mais. O Brasil tem uma tarefa e uma dívida com o continente africano”, disse.

Ex-presidente Lula na abertura do Fórum Brasil África 2021 #BrazilAfricaForum
November 24, 2021

Outros líderes internacionais e brasileiros estiveram presentes no fórum, nesta quarta-feira, 24, para discutir o uso dos recursos naturais na busca pelo desenvolvimento econômico de um forma sustentável, assim como ações de enfrentamento às mudanças climáticas.

O evento foi promovido pelo Instituto Brasil África para compartilhar informações sobre práticas e políticas bem sucedidas entre as nações.

Além de Lula, participaram do evento ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, o coordenador do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, Constantino Junior, o ex-presidente de Gana John Kufuor, o ex-primeiro ministro da Etiópia Hailemariam Dessalegn e o ex-primeiro Ministro do Benim Lionel Zinsou.

