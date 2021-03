Brito: Merval procura o "cinderelo" Biden e mostra que direita brasileira decepciona não por ser direita

Jornalista da Globo agora diz que o problema do Brasil é a polarização entre Lula e Bolsonaro, e, depois de queimar na largada, com Huck e Moro, procura um nome como o do presidente dos EUA edit

247 - O jornalista Fernando Brito critica a nova ofensiva dos jornalistas de direita no Brasil para encontrar um "Biden brasileiro", para impedir a eleição de Lula em 2022.

O texto foi publicado em seu blog, o Tijolaço "A direita brasileira é decepcionante não por ser direita", afirma.

"A manutenção do status-quo numa sociedade sempre tem e terá defensores e, num país neocolonial como o nosso, ser de direita, conservador é natural, até porque sem base política este estado de coisas não mais existiria.

É legítimo debater e disputar visões econômicas e a expressão política deste confronto funciona como um sistema de freios e contrapesos para que mudanças, num sentido ou noutro, sejam equilibradas e comprometidas com os resultados que produzam quando aplicadas.

A direita brasileira é decepcionante porque não consegue absorver esta ideia que, afinal, é o próprio cerne da democracia: a disputa política por ideias, ações, rumos, visões de futuro", pontua.

Já inventaram Fernando Collor, Aécio Neves e, mais recentemente, Luciano Huck e Sérgio Moro.

Agora Merval sonha com o "cinderelo" Biden.

"Já não é a corrupção, mas a polarização o grande mal do Brasil. Cresce, dizem eles, os que não querem, com a mesma rejeição, “Nem Lula nem Bolsonaro”. No lugar de um Macron, Merval Pereira sonha que um “Super Biden” venha lhe restituir a glória. Sim, ele imagina o surgimento de 'um Biden brasileiro, que faça com que os dois extremos pareçam uma polarização antiga que não se justifica'", escreveu o jornalista da Globo.

A direita brasileira, que tem em jornalistas como Merval seu espelho, não conhece o Brasil.





