Caiado anuncia novas medidas restritivas em Goiás: “Não vou trocar de maneira alguma vida por voto”

Governador anunciou novo decreto que determina a volta do isolamento intermitente em Goiás e criticou pessoas que estão se manifestando contra as regras de combate à pandemia: “A que ponto chega a insanidade em um momento tão grave como este?” edit

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou nesta terça-feira (16) que o novo decreto implantado com a volta do isolamento intermitente 14×14 no Estado visa estabelecer segurança para o enfrentamento da Covid-19.

“Não vou trocar de maneira alguma vida por voto. Alguns grupos tentam animalizar suas ações e tirar proveito polítco”, afirmou. “Essa pandemia deveria servir para humanizar as nossas relações. É triste ver pessoas conhecedoras de dados científicos quererem tirar benefícios políticos [dessa situação]”, disse ainda.

Caiado informou que subiu o número de leitos para mais de 3 mil no Estado, mas o número de pedidos de UTI por pacientes chega a mais de 400 nos últimos dias.

Ele também criticou os grupos que estão se manifestando contra as regras de combate à pandemia: “De repente, você vê pessoas obstruindo a BR-153 e lá estavam caminhões trazendo oxigênio e medicamentos para hospitais. A que ponto chega a insanidade em um momento tão grave como este?”.

