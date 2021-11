Caiado pode não apoiar Bolsonaro em 2022

Para o governador, "colocar na mesa de negociação o presidente do Supremo, do Congresso, da Câmara, MP, como entidades de classe, e abrir um diálogo neste momento, é muito melhor do que caminhar para um processo de enfrentamento edit

247 - Em entrevista ao Programa do Bial, que vai ao ar nesta terça-feira (9), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), 72, disse que não deve apoiar a candidatura de Bolsonaro à reeleição em 2022. De acordo com reportagem do jornal O Globo, Caiado disse que não é submisso ao presidente.

“Apoio não é submissão, até porque tenho mais idade que o presidente”, disse o governador, lembrando que Bolsonaro tem 66 anos.

Caiado completou dizendo que o comportamento de Bolsonaro não será mais tolerado e que ele precisa saber a hora de pedir desculpas.

“Eu gostaria que o presidente entendesse que pedir desculpas, reconhecer excessos, e ao mesmo tempo colocar na mesa de negociação o presidente do Supremo, do Congresso, da Câmara, MP, como entidades de classe, e abrir um diálogo neste momento, é muito melhor do que caminhar para um processo de enfrentamento ou provocações”, afirmou o governador.

Em sua última visita ao estado, Jair Bolsonaro teria ignorado a presença de Caiado em evento realizado em uma Igreja na capital, em meados de agosto deste ano.

