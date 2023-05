Câmara aprova urgência a projeto que derruba decreto de Lula que altera marco do saneamento

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira e aprovou um requerimento para conferir regime de urgência a um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que suspende parte de decreto do Executivo que alterou pontos da regulamentação do marco legal do saneamento.

Logo em seguida, os deputados já passaram à discussão do PDL propriamente dito.

Apesar dos apelos do líder do governo na Casa, deputado José Guimarães (PT-CE), para que o requerimento não fosse analisado nesta quarta, o deputado que preside a sessão, o vice-presidente da Câmara Marcos Pereira (Republicanos-SP), seguiu com a votação.

"Não é correto", afirmou Guimarães antes da votação do requerimento, argumentando que "não há intransigência por parte do governo" para negociar sobre o assunto.

Pereira anunciou em plenário ter recebido pedido do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para que apreciasse o assunto. Lira não preside a sessão porque se prepara para uma viagem.

Mais cedo, o presidente da Câmara mandou recado claro à equipe de articulação política do governo, incluindo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Em entrevista à GloboNews, Lira afirmou que a articulação é "o maior problema" do governo.

O revés em plenário nesta quarta-feira ocorre em um momento em que o governo depende do Parlamento para a aprovação de medidas prioritárias, como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária.

