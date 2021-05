Câmara nega inscrição de nome de Teori Zavacski em livro de Heróis da Pátria

247 - A Comissão de Cultura da Câmara rejeitou o projeto de lei que queria incluiu o nome do ex-ministro do STF Teori Zavacski, que morreu em um acidente de avião em 2017, no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Os parlamentares seguiram o parecer do relator, deputado Luiz Lima (PSL/RJ). A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo Lima, o projeto não pôde ser aprovado porque, segundo a lei, só pode ter o nome inscrito no livro aqueles que já morreram há mais de dez anos.

