Campanha de Bolsonaro avalia impacto de discurso na ONU entre eleitores

247 - A coordenação da campanha de Jair Bolsonaro (PL) tem dúvidas se o discurso do chefe do Executivo na ONU, nesta terça-feira (20) agradou ou não seus apoiadores. Bolsonaro adotou um tom diferente do que seus apoiadores estão acostumados. Desta vez, ao invés de um discurso inflamado e com ofensas ao sistema eleitoral, Bolsonaro optou por um discurso mais ameno, com a defesa do governo e a exaltação de conquistas na área econômica.

De acordo com a jornalista Bela Megale, de O Globo, dois discursos foram preparados: um mais ameaçador e com ataques ao Judiciário e outro mais ameno. A escolha pelo mais ameno, no entanto, não deixou de lado os ataques ao ex-presidente Lula (PT).

Ainda de acordo com a reportagem, a equipe de marketing de Bolsonaro deve “aproveitar” o material para que ele seja utilizado nas redes sociais e, talvez, na campanha da TV.

Em decisão liminar, o corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, proibiu em Bolsonaro de utilizar na campanha imagens do discurso eleitoreiro que pronunciou da sacada da residência oficial da embaixada do Brasil em Londres.

