Campanha de Lula aciona Bolsonaro no TSE por post mentiroso sobre PCC

Bolsonaro descumpriu mais uma vez decisão do presidente do TSE edit

Apoie o 247

ICL

247 - A coligação que apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, entrou no sábado (8) com mais uma representação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra publicações de Jair Bolsonaro (PL) ou de seus apoiadores que associam a imagem do candidato ao PCC, informa a Folha de S.Paulo.

Em decisão sobre o tema no dia da votação do primeiro turno, Alexandre de Moraes, presidente da corte eleitoral, julgou que conteúdos que derivaram de um suposto áudio de um líder do PCC foram gravemente descontextualizados.

Transcrições de áudio atribuídas ao "chefão" da facção foram noticiadas em reportagem veiculada no sábado (1º) pelo portal O Antagonista e proibida por Moraes.

Neste sábado (8), Bolsonaro publicou em rede social que Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, "confessa que Lula é melhor para o crime organizado", a partir de um áudio falso.

O ocupante do Palácio do Planalto também acusou no Twitter suposto apoio de presos e de chefe de facção a Lula.

A coligação de Lula pede a aplicação de multa de R$ 60 mil contra Bolsonaro, que descumpriu a decisão liminar de Moraes da semana passada; a imediata remoção de quatro posts dele no Twitter, sob pena de multa diária; e a reiteração de ordem da abstenção a Bolsonaro de realizar novas publicações ou compartilhamentos do assunto, sob pena de multa de R$ 30 mil.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.