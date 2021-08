Campanha de Lula descarta contratação de “super marqueteiro” para a eleição de 2022

O PT destaca que as redes sociais têm um peso decisivo em eleições, enquanto marqueteiros, diz a sigla, têm como foco mídias tradicionais como TV edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT descartam a possibilidade da contratação de um "super marqueteiro", como aconteceu em eleições anteriores. De acordo com interlocutores do petista, a legenda terá uma equipe para a coordenação dos programas de rádio e televisão, mas atualmente, diz a sigla, as redes sociais têm um peso decisivo em eleições, enquanto marqueteiros têm como foco mídias tradicionais como TV. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale.

Os profissionais do marketing político Duda Mendonça e João Santana foram os que atuaram nas campanhas presidenciais do PT de 2002 a 2014.

O jornalista Franklin Martins, que foi ministro da Secretaria de Comunicação Social de Lula, foi convidado para atuar na pré-campanha do ex-presidente e deve permanecer na equipe do petista.

O ex-presidente desembarcou nesse domingo (15) em Recife (PE) para uma viagem de duas semanas por seis estados no Nordeste para a construção de alianças. A tendência é que Lula priorize os diálogos com o PSB, que está dividido sobre apoiá-lo em 2022.

