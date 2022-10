Campanha de Lula pressiona STF e TSE por mais agilidade no combate às fake news

Comissão de parlamentares e advogados ligados a Lula se reúne com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, nesta segunda às 17h30 edit

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) se reunirá às 17h30 desta segunda-feira (17) com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para cobrar mais agilidade no julgamento de ações contra fake news neste período eleitoral, informa a CNN Brasil.

No encontro estarão parlamentares e advogados ligados ao PT, como Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, o senador Randolfe Rodrigues (Rede), o ex-governador do Maranhão Flavio Dino (PSB) e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, com o intuito de pressionar para a remoção de fake news bolsonaristas do ar.

Além disso, será discutida uma ação de investigação apresentada neste domingo (16) à Justiça Eleitoral que denuncia uma rede bolsonarista de perfis que divulgam, de maneira orquestrada, informações falsas. A ação solicita a derrubada de tais perfis e a quebra de sigilos bancários, telefônicos e telemáticos a fim de comprovar abuso de poder econômico por parte da campanha de Jair Bolsonaro (PL).

O grupo também vai se reunir com o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), para assegurar a gratuidade do transporte público no dia da eleição, almejando reduzir a abstenção entre o eleitorado de baixa renda neste segundo turno.

“Há uma lei de 1974 que trata da gratuidade do transporte em dia de eleição a partir da requisição de veículos por parte da Justiça Eleitoral. Queremos pedir que o ministro Barroso a considere em sua decisão”, afirmou Flávio Dino a CNN.

