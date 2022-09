Campanha de Lula vê véspera da eleição como período crítico e entra em alerta

Uma das estratégias pensadas pelo PT para prevenir tentativas bolsonaristas de atrapalhar as eleições é estimular apoiadores a atuarem como fiscais no dia da votação edit

247 - O entorno do presidenciável Lula (PT) avalia as 48 horas anteriores ao primeiro turno, que ocorrerá neste domingo (2), como o "período mais crítico" de toda a campanha até o momento, informa a colunista Bela Megale do jornal O Globo.

Os líderes petistas pretendem ligar um "alerta máximo" contra fake news e tentativas de intimidação de eleitores por parte de forças policiais e mesários bolsonaristas, que podem tentar desestabilizar a votação. O partido teme, por exemplo, que o grande número de inscrições de mesários voluntários para este pleito tenha sido uma estratégia bolsonarista a fim de se 'infiltrar' no processo eleitoral e permitir a quebra de regras eleitorais. A preocupação também é compartilhada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Uma das estratégias pensadas pelo PT para prevenir tentativas de atrapalhar as eleições é estimular apoiadores a atuarem como fiscais no dia da votação, sendo "os olhos de Lula e da democracia". Todos os partidos são permitidos a nomear dois delegados para cada zona eleitoral e dois fiscais para cada mesa receptora. Eles poderão acompanhar todo o processo de votação, monitorando os mesários e fiscalizando possíveis tentativas de intimidação de eleitores.

A coluna também informa que a cúpula da campanha de Lula já manifestou preocupação com a disseminação de fake news, ataques às urnas eletrônicas e aumento de violência policial nestas eleições à missão da Organização dos Estados Americanos (OEA), que veio ao Brasil para observar a votação . Líderes do PT, inclusive, se reuniram com o chefe da missão, o ex-chanceler paraguaio Ruben Ramírez Lezcano, nesta quarta-feira (28).

