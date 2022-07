Campanha Fora Bolsonaro vai retomar mobilizações de rua em defesa da democracia

Apoie o 247

247 - Integrantes da Comissão Organizadora da Campanha Fora Bolsonaro fizeram uma reunião, nesta sexta-feira (22), e decidiram que novos protestos acontecerão no Brasil por conta das ameaças de golpe feitas por Jair Bolsonaro (PL) no começo desta semana. A campanha disse que "aponta a necessidade de retomarmos as mobilizações de rua unitárias em uma grande campanha em defesa da democracia, por eleições livres e contra a violência política".

A campanha pelo seu afastamento de Bolsonaro é composta pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de movimentos sociais e sindicais, entidades e coletivos populares. Ele "subiu o tom de suas ameaças golpistas", afirmou a organização.

"Somam-se a isso episódios cada vez mais frequentes de violência política, como o lamentável assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, e de violência racista, homofóbica e machista, como o caso do estupro cometido por um médico anestesista durante um trabalho de parto no Rio de Janeiro. Tudo isso é estimulado cotidianamente pelo discurso autoritário de Bolsonaro e seus apoiadores", complementou.

Foram definidos os seguintes encaminhamentos:

1. Realizar, na próxima terça-feira, 26/07, as 18 horas, uma reunião da Coordenação Nacional da Campanha Fora Bolsonaro;

2. Propor como datas prioritárias de nossa agenda unitária de mobilizações os dias 6 de agosto e 10 de setembro para construção de atos de rua em todo o país e no exterior em defesa da democracia, por eleições livres e contra a violência política.

3. Incorporar, na agenda da Campanha Fora Bolsonaro, mobilizações organizadas pelos diversos segmentos que compõem a Campanha. Aquecer as ruas e responder às tentativas golpistas

Calendário

25/07 – Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha e do Trabalhador Rural e da Agricultura Familiar

28 a 31/07 – Fórum Social Panamazônico

01-08 – Reunião da Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral com o TSE

02/08 - Atos em defesa da democracia e pelo respeito ao resultado eleitoral no Senado, em Brasília.

05/08 – Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular da Saúde

06/08 - Dia nacional e internacional de mobilização unitário em defesa da democracia, por eleições livres e contra a violência política.

11/08 - Dia dos estudantes em defesa da Educação.

10 a 12/08 – Ação Quilombola em BSB

05/09 – Dia da Amazônia

07/09 - Grito dos Excluídos

10/09 - Dia nacional e internacional de mobilização unitário em defesa da democracia, por eleições livres e contra a violência política

