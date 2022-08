Candidatos ignoram pauta sobre racismo durante debate

“Falta de negros entre os presidenciáveis e entre os jornalistas que fizeram as perguntas é um dos motivos dessa falta", explica o jornalista Chico Alves edit

247 - A discussão sobre o racismo não chegou ao primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República, no último domingo (28). Considerado um dos temas mais sensíveis para os brasileiros, a temática simplesmente foi ignorada.

Na opinião do jornalista e colunista do UOL Chico Alves “o fato de não haver negros entre os presidenciáveis e entre os jornalistas que fizeram as perguntas é um dos motivos dessa falta”. “O racismo, que está na raiz de boa parte das tragédias nacionais, não foi citado em nenhum momento”, lamentou.

Segundo o jornalista, os negros, maiores vítimas de todos os problemas citados durante o debate, foram esquecidos. “Seja na Economia, na Saúde, na Segurança Pública ou na Educação, são os negros que sofrem mais com o desgoverno atual e com a inoperância dos governos anteriores”, lembrou.

Alves ainda complementou: "o combate ao racismo não cabe somente aos negros, mas também aos brancos que querem uma sociedade mais justa, é difícil entender como essa discussão não apareceu na(s) telinha(s)", finalizou.

