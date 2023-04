Carlos abandona o pai e diz que não será mais o administrador das redes sociais de Jair Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (PL) usou o seu perfil no Twitter nesta domingo (16) para informar que não será mais o administrador das redes sociais do pai, Jair Bolsonaro (PL).

No post, o vereador justifica que abandonou as redes sociais de Bolsonaro porque “pretende entrar em novo ciclo de vida com foco pessoal”.

“Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve o fim deste ciclo de vida voluntariado”, escreveu Carlos, sem detalhar a partir de quando nem justificativa para a decisão.

“Não acredito mais no que me trouxe até aqui, mas torço para que tudo dê certo para todos! Nada impulsivo, apenas justo e olhando pra frente numa nova fase de vida! Seguem os dias!”, publicou.

Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro , informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida VOLUNTARIADO. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão aqui. April 16, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.