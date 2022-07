Carlos e Eduardo Bolsonaro não comparecem à convenção do PL

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Filhos “02” e “03” do presidente da República, Carlos e Eduardo Bolsonaro foram ausências notas na convenção do PL que oficializou a candidatura à reeleição do pai, Jair Bolsonaro, neste domingo (24/7), no Rio de Janeiro.

Segundo um integrante do clã Bolsonaro, tanto o vereador quanto o deputado federal não foram ao evento pois estão em viagem aos Estados Unidos. Em 2018, ambos foram à convenção do pai.

Carlos está nos Estados Unidos em viagem de férias com a namorada. Eduardo, por sua vez, foi participar de uma palestra em um evento conservador ao lado do ex-presidente Donald Trump e outros republicanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE